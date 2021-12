Museu de Arte da Bahia recebe a exposição 'Ocupação Jardim'

A exposição "Ocupação Jardim" pode ser visitada gratuitamente até quarta-feira, 31, no Laboratório de Experimentações Estéticas do Museu de Arte da Bahia (MAB). A mostra usa o jardim como metáfora para as subjetividades pessoais e inquietações coletivas de cinco artistas.

Neyde Lantyer, Daniela Steele, Dôra Araújo, Eneida Sanches e Andrea May compartilham a ideia do jardim como referência ao Jardim do Éden, um símbolo do paraíso na Terra, um lugar de paz e de beleza, uma utopia.

A “Ocupação Jardim”, segundo as artistas, representa os devaneios, as dores e prazeres do momento, o amor e a morte, a destruição acelerada da natureza pelo homem e a quimera, sempre renovada, de um mundo melhor.

