Museu de Arte da Bahia aglutina pintores em registros de igrejas

>> Clique aqui e confira outras mostras em cartaz

>> Qual a melhor maneira de se divertir em Salvador? Opine

Fontes de inspiração não faltaram para nove artistas reunidos na exposição As Igrejas da Bahia, montada no Museu de Arte da Bahia até 25 deste mês. Trata-se de um recorte do acervo, que reúne autores de dois séculos. Pintores acadêmicos nascidos na última década do século XIX e que firmaram carreira na Escola de Belas Artes da Bahia, Presciliano Silva e Manoel Mendonça Filho estão na mostra.



De Presciliano, o visitante confere Estudo da Sala do Capitulo do Convento de São Francisco. Nas igrejas do autor, a luz banha os ambientes internos, invandindo suave por portas e janelas coloniais. O modernista Carlos Bastos participa da exposição com um painel à sua moda, numa composição de detalhes da arquitetura de igrejas e capelas famosas da Bahia. Carybé é representado por duas telas à óleo, Igreja da Penha e Igreja do Rio Vermelho.

Alberto Valença, Newton Silva, Jayme Hora, Esperidião de Matos e João Alves são os outros autores aglutinados nesta mostra com 22 obras do acervo doMAB. O programa reúne fotos da primeira Sé do Brasil.

Crença – Na apresentação do evento, o estudioso Afrânio Peixoto lembra que visitantes como Maria Grahan, em 1822, e o americano Waldo Frank cristalizaram a crença de que na Bahia havia uma igreja para cada dia.

“São 70, ao todo, disse autorizadamente o Cônego Cristiano Muller; ou 76, contou o Instituto Brasileiro de Estatística”, calcula Afrânio. Curadora da exposição, Sylvia Athayde fala que “as igrejas da Bahia foram eternizadas por artistas estrangeiros e baianos”. O apanhado documenta templos onde a fé é exercitada no dia a dia.

|Serviço|

O quê: exposição As Igrejas da Bahia

Onde: Museu de Arte da Bahia

Quando: até dia 25

Quanto: entrada gratuita

adblock ativo