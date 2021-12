Museu da casa de Jorge Amado era sonho de Zélia Gattai

A Casa do Rio Vermelho, imóvel onde viveram os escritores Jorge Amado e Zélia Gattai, já tem data para ser reaberta: 7 de novembro. O local, que estava fechado há 11 anos, foi reformado pela Prefeitura de Salvador e dará espaço a um memorial.

Em coletiva à imprensa na manhã desta quinta-feira, 30, na Fundação Casa de Jorge Amado, no Centro Histórico de Salvador, o secretário de Desenvolvimento, Cultura e Turismo de Salvador, Guilherme Bellintani, e a diretora da Fundação, Myriam Fraga, falaram sobre a abertura do espaço.

"Desde 2001, quando meu pai faleceu, recebemos muita promessas [de um museu sobre Jorge Amado]. Gostaríamos que minha mãe tivesse viva para ver a casa funcionando como ela sempre desejou", disse João Jorge.

João Jorge, que também representa a família Amado, contou que a instalação do memorial na casa onde seus pais viveram era um sonho antigo de sua mãe.

Investimento

A reforma da Casa do Rio Vermelho, que contou com a intervenção da Fundação Casa de Jorge Amado e do curador do memorial, Gringo Cardia, teve investimento de R$ 6 milhões, entre recursos públicos e privados.

As empresas que participaram da iniciativa foram Banco Bradesco, Iguatemi, Universidade Jorge Amado (Jorge Amado) e o grupo LM.

De acordo com o secretário Bellintani, a reforma foi realizada com o objetivo de preservar a estrutura original da casa. "Preservamos características para que o resultado fosse o mais perto possível do real", disse.



Para a execução do projeto, Gringo Cardia reuniu no imóvel aspectos não só da vida pessoal do casal, mas também ícones importantes da obra do escritor baiano.

"A riqueza da vida e obra é contada nos diversos ambientes da casa. Além de objetos e fotos, reunimos, em vídeo, depoimentos de personalidades, artistas e familiares. Os vídeos serão exibidos em telas espalhadas pela casa".

Visitantes

Ainda segundo Bellintani, a expectativa é que Casa do Rio Vermelho receba cerca de 10 mil visitantes por mês. Lembrando que esse número deve chegar a 30 mil pessoas, em alta temporada do turismo.

A taxa para visitação será de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), sendo que alunos da rede pública de ensino, professores e grupos que comprovem que não podem arcar com o valor cobrado terão acesso gratuito. Apesar da cerimônia de abertura acontece no dia 7, o espaço só estará aberto à visitação a partir do dia 14, das 10 às 17 horas, de sexta a domingo.



Antes disso, nos dias 8 e 9, a casa funcionará apenas para convidados como um teste operacional. Entre os dias 10 e 13, ela estará fechada para possíveis reparos necessários.

Zélia e Jorge Amado viveram durante anos na casa localizada na rua Alagoinhas, número 33, no bairro do Rio Vermelho. O local era ponto de encontro de amigos, intelectuais e políticos da época.

A solenidade de inauguração acontecerá no dia 7, com a presença de amigos e personalidades que admiravam Jorge Amado. Entre os que já confirmaram presença está a atriz Sônia Braga, interprete de Gabriela nos cinemas, uma das personagens mais famosas dos livros de Jorge Amado.

