Museu Casa do Sertão apresenta virtualmente contação de histórias

O Museu Casa do Sertão, entidade da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), realiza o projeto Sexta Divertida, com a construção e divulgação de conteúdo para o público infantil, através da contação de histórias. Além de celebrar outubro, o Mês da Criança, a iniciativa promove o contato com o universo da narrativa, de modo a estimular o desenvolvimento da imaginação, o gosto e o hábito da leitura.

As histórias serão apresentadas nos dias 12, 16 e 23 de outubro, nos perfis do Museu Casa do Sertão no Facebook e no YouTube.

A contação de história será realizada pela poetisa e escritora Núbia Paiva, professora da Universidade do Estado da Bahia (Uneb). Ela é graduada em Pedagogia pela Uneb, mestra e doutoranda em Educação pela Universidade Federal da Bahia.

Conforme o Caderno de Diretrizes Museológicas, edição de 2006, as ações culturais e educativas são fundamentais no processo de comunicação que, juntamente com a preservação e a investigação, formam o pilar de sustentação de todo museu, qualquer que seja sua tipologia.

Entendidas como formas de mediação entre o sujeito e o bem cultural, essas ações facilitam sua apreensão pelo público, gerando respeito e valorização pelo patrimônio cultural.

