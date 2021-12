Muse confirma 2 shows no Brasil em outubro

O Muse fará dois shows no Brasil em outubro. Os britânicos se apresentam em 22 no HSBC Arena, no Rio de Janeiro, e no dia 24 no Allianz Parque, em São Paulo. Ainda não foram divulgados os preços dos ingressos.

A última passagem do trio pelo Brasil foi no Lollapalooza do ano passado. A banda também se apresentou na edição de 2013 do Rock in Rio. Durante a performance na capital paulista, a voz do vocalista Matthew Bellamy falhou por alguns momentos devido a uma crise de laringite.

A pré-venda exclusiva para o fã-clube será a partir das 10h do dia 27 de maio e durará até as 20h do dia 28. O público em geral poderá adquirir as entradas a partir das 0h do dia 1º de junho pela internet e 12h nos pontos de venda autorizados.

adblock ativo