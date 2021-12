Musa da Copa, Larissa Riquelme posta vídeo do Parangolé no Facebook

Considerada musa da Copa do Mundo depois de ser fotografada com um celular entre os fartos seios durante um jogo do Paraguai, Larissa Riquelme mostrou ser uma admiradora da música baiana. A morena postou um vídeo do clipe oficial de Rebolation, da banda Parangolé, em sua página no Facebook (clique aqui e acesse).

Ao lado do link para o registro da música, a paraguaia afirmou o quanto o pagode a encanta: “Muero con esa musica!”.

Larissa prolongou sua permanência na mídia depois de fazer uma promessa a la Maradona. A modelo afirmou que desfilaria nua caso o Paraguai chegasse à semifinal.

Apesar de a seleção sul-americana ter sido eliminada pela Espanha, a jovem cumpriu o que havia anunciado “pelo esforço dos jogadores” e fez um ensaio sensual para uma revista. Melhor para ela, que ainda recebeu cachê.

