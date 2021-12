Murilo Rosa recusa trabalho nos EUA para ser protagonista na Globo

Escalado para viver seu primeiro protagonista na Rede Globo, Murilo Rosa recusou um trabalho nos Estados Unidos por conta da oportunidade de interpretar o papel principal em “Araguaia”, próxima novela das 18h, de Walter Negrão. De acordo com informações do site O Fuxico, o ator também teria recebido o convite de assumir o papel de destaque no filme de um diretor chinês.

“Recebi o convite para ficar quatro meses em Atlanta, de julho a novembro. Era para fazer um dos protagonistas do filme de um diretor chinês e eu ia contracenar com Vin Diesel. Me sondaram, fizeram o convite, mas eu não me empolguei nem 10%, por isso eu recusei. Nesse momento da minha carreira, priorizei fazer a novela maravilhosa Araguaia, com um personagem sem igual”, contou.

Na novela, Murilo interpretará Solano, um gaúcho domador de cavalos que será disputado pelas personagens de Cléo Pires e Milena Toscano. Além do seu trabalho na televisão, o marido da modelo Fernanda Tavares está em cartaz no teatro com o musical “O Zorro”.

adblock ativo