Mural de Banksy é leiloado por mais de US$ 200 mil

Um mural do britânico Banksy foi leiloado por mais de US$ 200 mil em Beverly Hills. O comprador pediu para permanecer anônimo. Com 2,7 por 2,4 metros, Flower Girl foi originalmente aplicado em estêncil ao lado de um posto de gasolina em Hollywood cinco anos atrás. A obra traz uma garotinha segurando um cesto de flores sob uma câmera de segurança. O trabalho foi vendido pelo antigo dono do posto de gasolina, que havia removido o mural após vender o imóvel e o aplicou em uma estrutura de alumínio.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

