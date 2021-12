Muquiranas confirma Léo Santana na Barra no Carnaval de Salvador 2019

O bloco As Muquiranas, considerado como um dos maiores da folia momesca de Salvador, promete várias novidades em 2019. Uma delas é que, pela terceira vez, após 53 carnavais, o trio irá desfilar no circuito Dodô (Barra/Ondina), na terça de Carnaval. A atração da noite será o cantor Léo Santana.

De acordo com o diretor do bloco, Luciano Paganelli, a mudança ocorreu a pedidos dos foliões que há anos solicitavam que as Muquiranas integrasse os dois percursos do Carnaval de Salvador.

Já o desfile do sábado e da segunda-feira será mantido no circuito Osmar (Campo Grande). As atrações para estas datas ainda serão divulgadas em breve.

Fantasia

A outra novidade é a fantasia do bloco. O tema adotado para o próximo ano será "O Cabaré das Muquiranas". Segundo a produção da atração, a aposta é uma viagem ao passado, com glamour, sensualidade, histórias e diversão.

