Muquifest terá É o Tchan,Parangolé, Gera Samba e Samba Maria

O samba e o pagode vão se reunir no Muquifest, que acontece domingo, 4 de setembro, às 14h, no Cais Dourado, em Salvador. A animação vai ficar por conta das bandas É o Tchan, Parangolé, Gera Samba e Samba Maria.

Os foliões das Muquiranas interessados em participar do evento, devem comparecer, a partir deste sábado, 6, na sede do bloco As Muquiranas, localizada no Ed. Aclamação, no Campo Grande, com o carnê quitado ou em dia para levar gratuitamente a sua camisa. Cada folião tem o direito de adquirir uma camisa para acompanhante no valor de R$ 20 (pista) e R$ 30 (camarote).

adblock ativo