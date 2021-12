Muquifest será exclusivo para associados de As Muquiranas

Depois de 15 anos de realizações, o Muquifest deixa de ser aberto ao público. Este ano, a 16ª edição do evento acontece no dia 20 de setembro e será exclusivo para os associados do bloco As Muquiranas. O motivo seria a série de ações comemorativas pelo aniversário de 50 anos da agremiação.



"Essa foi uma das formas que encontramos para agradecer e prestigiar os nossos associados que terão a oportunidade de se divertir em uma festa pensada e planejada só para eles", disse Luciano Paganelli, um dos diretores do bloco.

Caso o associado deseje, ele até tem direito a levar um acompanhante, desde que pague R$ 30 pela camisa do convidado.

Os shows acontecem no espaço Cais Dourado, no bairro do Comércio, a partir das 14h. O evento será animado pelas banda Fora da Mídia, Paparico e Samba Comunidade.

adblock ativo