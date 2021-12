Mundo Livre S/A lança primeiro DVD em show no Pelourinho

Preâmbulo do show: projeções no telão, cenário que tenta reproduzir as palafitas de Recife e músicos no palco. Quando começa, a faixa inicial do roteiro é Manguebit. Não por acaso, a canção dá nome ao primeiro DVD da banda Mundo Livre S/A.

Ela também abre o disco de estreia, Samba Esquema Noise, de 1994, e faz referência ao movimento criado pelo grupo, ao lado de Chico Science & Nação Zumbi. "Como é o primeiro registro ao vivo, a gente achou bacana que o abre alas fosse algo que marcou o nosso começo, toda a cena do mangue e o nosso batismo no mercado", diz o líder, Fred Zeroquatro.

A turnê de lançamento do DVD Mangue Bit Ao Vivo - gravado no Sesc Belenzinho, em São Paulo, e que está sendo vendido nas lojas desde março - chega a Salvador nesta sexta-feira, 15, às 20 horas, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho.

Vocalista do Mundo Livre S/A, Zeroquatro conta que, mesmo com a consolidação do DVD no mercado fonográfico, foram anos de resistência da banda até aderir ao formato: "A gente achava que não combinava com o nosso perfil. Pensava até em algo audiovisual, porém, ficcional. Mas é difícil achar algo original".

A semente do trabalho foi plantada quando o grupo fechou parceria com a produtora Zeroneutro, experiente nesse ramo de gravação. "Eles já produziram DVD's, como o de Natiruts e outras bandas. E vinham achando que a gente deveria dar esse passo".

Até bater o martelo para fazer o DVD, o processo de maturação interna foi longo. No entanto, nada se compara ao esforço desmedido na escolha do repertório. "Acabou tendo que ter votação. Um falava: 'essa não pode sair, pelo amor de Deus!'. Tinha um apego com as músicas", conta Zeroquatro, agora rindo do momento quase irresoluto.

A seleção é vasta e o enredo da apresentação na capital baiana é o mesmo do DVD, com 19 faixas. Vai de composições da primeira fase da banda, como Livre Iniciativa e A Bola do Jogo, passando por Meu Esquema e Ela é Indie, até a inédita Loló Luiza.

"Compus essa canção em cima de uma linguagem que remete à geração da bossa nova, Baden Powell, João Bosco, que projetou muito a música brasileira lá fora". Na última parte, uma levada à la Jorge Ben fase experimental não poderia faltar. Afinal, o carioca é uma das principais referências do samba rock da trupe pernambucana.

Um dos grupos ativos na discussão pública sobre o cenário político brasileiro, o Mundo Livre S/A tem declarado posição contrária ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. "Qualquer cidadão ou artista, que tem o mínimo de responsabilidade não tem como ignorar as arbitrariedades que têm sido cometidas contra a democracia", afirma o músico, que participou do ato Cultura pela Democracia no dia 11 deste mês, no Rio de Janeiro.

Ele diz que, apesar do foco no som, é provável que ocorram manifestações durante o show. "Já aconteceu da turma jogar bandeira do MST, faixas. Não vou me surpreender se isso acontecer".

