"Muncab precisa mesmo é de um herói nacional", diz Araújo

Ao contrário do que teme o presidente da Associação dos Amigos da Cultura Afro-Brasileira (Amafro), José Carlos Capinan, o Museu Nacional da Cultura Afro Brasileira, que está com as obras paradas não deverá ser fechado, antes mesmo de ser aberto. Pelo menos, se depender do artista plástico Emanuel Araújo, mentor do espaço. De Paris, onde está fazendo contatos para as ações que planeja trazer para o aniversário de 10 anos do Museu Afro Brasil, que dirige em São Paulo, Araújo explicou a situação: "Conversei com a ministra Marta Suplicy e ela garantiu que já falou com o governador Jaques Wagner para resolver a prestação de contas, que está com problemas, para que possa liberar o dinheiro que falta para concluir as obras". Segundo Araújo, a ministra assegurou que, tão logo isso seja resolvido, O Minc poderá incluir o museu no contexto dos museus nacionais. Antes, precisa definir sua tipologia. "Capinan é um herói, mas o museu precisa um herói nacional", brinca, referindo-se à ministra.

Censura nunca mais

Não contentes com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 123/2011, conhecida como PEC da Música, que desonera a indústria fonográfica brasileira, alguns artistas agora querem controlar o que será escrito sobre eles. Para os que defenderam a queda da censura, chega a ser engraçado vê-los descontrolados quando defendem a volta da censura. Vade retro!

Garantindo a papinha das crianças

Claudia Leitte vai mostrar o caçula Rafael em rede nacional. A cantora e o bebê são as estrelas da nova campanha de papinhas da marca Nestlé. O cachê, claro, não foi divulgado. Mas foi alto

Festa em dobro

Marcos Pedreira está que é só alegria com o resultado da última edição da 15ª edição do Festival de Lençóis, que teve, dentre outros, Vanessa da Matta. Nesta sexta, 18, o hoteleiro celebrou mais uma vez. Reuniu os amigos para comemorar seu aniversário no Portal da Cidade.

100 anos de Tomie

O trabalho da artista japonesa, radicada em São Paulo, Tomie Ohtake, será mostrado aos bainos a partir do dia 8 de novembro, na Paulo Darzé Galeria de Arte. A exposição vai focar suas mais recentes obras.

Diário de Genet: prêmio e turnê

Vencedor do Prêmio Myriam Muniz 2013, da Funarte, a Companhia de Teatro Ateliê Voador vai mostrar aos cariocas seu último espetáculo, O Diário de Genet, na próxima quinta-feira, no Teatro Princesa Isabel. Logo depois, o diretor Djalma Thürler segue com os atores Doda Woyda e Rafael Medrado, protagonistas do espetáculo, para uma turnê pelas nove capitais nordestinas. "Com a circulação, pretendemos, além de levar as discussões que a peça provoca, mapear nos estados os encontros, festivais e mostras de teatro de grupo para criar um banco de dados que estará disponível no site da Companhia", planeja o diretor, que é também professor da Ufba.

Família ampliada

O paisagista paulista Gil Fialho é quem vai executar o projeto dos jardins da nova casa que Lôro e Rô Imbassaí inauguram no final do ano, com a bandeira da Barraca do Loro. A primeira filial será na praia de Stella Maris e oferecerá os tradicionais serviços de praia que fizeram a fama nacional da barraca matriz.

Sol, mar e música

Ju Moraes, na quinta (14), Nando Reis, na sexta (15) e Carlinhos Brown, no sábado (16). Está fechada a grade do Festival de Morro de São Paulo, em novembro. A expectativa é que o evento, por conta do feriado, receba 15 mil pessoas por noite e movimente R$ 7 milhões.

Mistério revelado

Vitorino Campos está fazendo o maior segredo sobre a coleção que apresentará no dia 29, na SPFW. A chave do mistério é um acordo de exclusividade com a revista Harper´s Bazaar, que publicará reportagem com ele.

Tarde de autógrafos

O jurista Luiz Guilherme Marinoni chega a Salvador nesta quinta para lançar seu livro O STJ Enquanto Corte de Precedentes, no Salão Nobre do Tribunal de Justiça, às 17 horas. Marinoni fará uma palestra no local. O evento tem apoio do escritório Turiano&Bonelli.

Consciência negra

Luis Melodia é a atração musical do Fórum Internacional 20 de Novembro, de 20 a 22/11, no campus da UFRB, em Cruz das Almas. Durante o evento, personalidades que contribuiram com os direitos das comunidades negras serão agraciadas com o Prêmio Mário Gusmão.

Avant première

Com o show Daniel Boaventura, Piano e Voz, Eliana Pedroso inaugura nesta quinta-feira, às 20h30, o Café Teatro Rubi, no Sheraton Hotel da Bahia. Como são apenas 156 lugares, os ingressos têm sido superdisputados. A abertura do espaço vai movimentar a cena baiana.

