Multidão lota Cidade Baixa no 1º dia de shows de Réveillon

O primeiro dia do Réveillon de Salvador atraiu milhares de baianos e turistas à praça Cairu, no Comércio ontem. No final da tarde, a banda Alavontê abriu o evento, cantando antigos sucessos da axé-music.

O cantor e compositor Ricardo Chaves disse, em coletiva de imprensa, que era "muita responsabilidade abrir um megaevento como o Réveillon de Salvador que a cada ano cresce e está se consolidando no cenário nacional".

Depois de ouvir os sucessos da música baiana, o público foi ao delírio quando a cantora carioca Anitta pisou no palco da arena Daniela Mercury cantando o hit Não Para.

Fã da cantora desde o inicio de carreira, a jovem Andreza Sampaio, 17, não parava de gritar com um cartaz com a frase "só vim para esta festa para ver Anitta". Ela contou que estava "emocionada" por estar em posição privilegiada, bem próxima do palco.

Logo em seguida, a cantora Claudia Leitte assumiu o comando da festa, que ainda teve shows de Bell Marques, Simone e Simaria e É o Tchan.

Reunida com colegas de trabalho, a vendedora Elane Silva, 23, ia à festa pela segunda vez. "Trabalho aqui perto e vim também no ano passado", contou. Para ela, as atrações deste ano superaram as de 2015: "Sou fã da dupla Jorge e Mateus e de Anitta", afirmou a vendedora que pretende "curtir" o evento todos os dias.

A curitibana Luiza Lopes, 23, estava com amigos em frente ao elevador Lacerda. Estreante no Réveillon de Salvador, a estudante de pós-graduação contou por que escolheu passar a virada de ano na cidade.

"Aqui tem praia, sol, música boa e o povo é acolhedor", resumiu.

"Pé direito"

Após o show de Anitta, o prefeito ACM Neto concedeu uma rápida entrevista coletiva para falar a respeito do primeiro dia da maratona de shows até o Réveillon.

"Começamos com o pé direito, praça Cairu lotada, boa música e tudo transcorrendo com tranquilidade", festejou o prefeito.

Segundo avaliação de ACM Neto, "não estamos fazendo apenas a maior festa de Réveillon de Salvador, mas o melhor do país".

* Estagiária sob supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

