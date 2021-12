Mulheres que jogam em rede sofrem assédio online

Uma mulher loga o seu usuário no jogo em que costuma disputar na web. Vamos chamá-la de X, como os cromossomos femininos. Desta vez, ela perde a partida e por isso lê críticas pesadas sobre o seu desempenho e sobre a sua vida pessoal, feitos por pessoas que desconhece. Em um outro momento, X retoma a jogada e se consagra campeã da partida. Não muito diferente da derrota, lê palavras cada vez piores. A cena é mais comum do que se pensa e caracteriza o que se configura como assédio online.

Segundo um estudo da Universidade Estadual de Ohio, nos EUA, 100% das mulheres que jogam online, por pelo menos 22h semanais, já sofreram algum tipo de assédio. O mercado de games, por muito tempo dominado pelos homens, hoje tem 46% de seu público feminino, segundo o estudo Game Consumer Insights, produzido pela empresa global Newzoo.

Na busca por alertar a comunidade sobre as violências verbais sofridas pelas mulheres a ONG Wonder Women Tech convocou youtubers e jogadores homens para usar nicknames femininos em partidas online. A iniciativa #MyGameMyName visa diminuir o cenário de opressão, que não se restringe apenas a comentários maldosos no chat da partida, mas, também, a diferentes valores de premiação devido ao gênero.

Pela primeira vez, os youtubers jogaram uma partida com um nome feminino – sendo alguns deles os nomes de mulheres próximas, como mães, irmãs, namoradas. Com a identidade alterada, eles gravaram um vídeo da partida e viabilizaram o experimento. Assim, inicia-se um movimento de pressão à indústria dos games, reconhecidamente duas vezes maior que Hollywood e que movimenta mais de US$ 66 bilhões por ano, para que tome iniciativas mais efetivas contra esse tipo de abuso.

Na pele

Jéssica Teixeira, 26, há 12 anos começou a jogar online. O hobby tornou-se uma paixão e deu vida a sua atual profissão. Com os destaques nas partidas, as ofensas surgiram e não pararam ao longo dos anos. "Logo começaram a aparecer alguns caras que não aceitavam que eu jogasse em um nível mais alto que o deles e me acusavam de ser cheater (trapaceira). Me fizeram deixar eles checarem o meu computador, o acessaram remotamente à procura de trapaça e não acharam nada", conta a profissional.

Além das inúmeras violências verbais, Jéssica alerta ainda para o problema com uso de imagem de jogadoras profissionais, diferença de valores das premiações e rejeição dos homens em montar times mistos. "Já ouvi de um rapaz que se eu fosse streamer uma das opções era usar meu corpo pra chamar atenção. Esse rapaz era ninguém menos que uma ponte de parceria com um site de streaming. Fora que se você entra num servidor e revela que é mulher, as chances de preconceito e assédio são muito altas, já ouvi e li várias barbaridades", relata.

Larissa Rocha costuma jogar League of Legends (LOL) e World of Warcraft (WOW), mas conta que só não sofre assédios no segundo por disputar com pessoas próximas. "No LOL desde que eu comecei, até hoje, a comunidade é tóxica. Não sei se por ser um jogo gratuito, mas tem pessoas de muitas idades e que não medem o tom que falam com você. Queria jogar mais, mas às vezes eu já fico desencorajada por medo das coisas que eu vou ouvir", conta a jogadora.

Alerta

"Hoje em dia, você pode denunciar jogadores utilizando ferramentas de hack durante o jogo, ir para a avaliação e outros jogadores mais experientes avaliam para ver se essa pessoa é um hack ou não. Denunciar um comportamento tóxico não funciona do jeito que deveria. As jogadoras nunca sabem se o processo realmente funciona e se o denunciado foi punido de alguma forma", diz Ariane Parra, fundadora da organização Women Up (organização de empoderamento feminino nos games) parceira oficial do projeto.

Segundo Juliana Cunha, coordenadora psicossocial da Safernet, entidade de referência nacional no enfrentamento aos crimes e violações aos Direitos Humanos na Internet, os jogos têm plataformas de denúncia dos participantes, mas que também pode ser feito no site da entidade (https://new.safernet.org.br/denuncie#mobile).

Em casos mais graves, a coordenadora alerta que deve ser feito um boletim de ocorrência e sempre fazer um print da tela com as ofensas. "Com todas as provas disponíveis, a ação torna-se mais efetiva", ensina.

*com supervisão da editora Márcia Moreira

