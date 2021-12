Mulheres empreendedoras no século 21 será tema de bate-papo na Livraria Cultura

Contemplando a programação do Novembro Negro, a Livraria Cultura receberá nesta quarta-feira, 20, no Dia da Consciência Negra, um bate-papo com o tema 'Mulheres Empreendedoras: desafios para o século 21', às 19h, no Teatro Eva Herz.

Com mediação da jornalista de A TARDE Ashley Malia, o evento tem como convidadas a estilista Najara Black, a atriz Tânia Toko, a professora e bailarina Vera Monteiro, a turismóloga Elaine Michele, filha de Dinha do Acarajé, e a professora e enfermeira Iêda Fonseca.

De acordo com informações do Instituto de Pesquisa Aplicada (Ipea), mulheres negras têm 50% de chances a mais de serem afetadas pelo desemprego. Durante o bate-papo, as convidadas irão falar sobre suas atividades profissionais e os desafios que enfrentam em um mercado cada vez mais competitivo.

O evento é promovido pelo Centro Universitário Unisba, em parceria com a Livraria Cultura e o Salvador Shopping.

