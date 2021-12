'Mulher com a Palavra' recebe Preta Gil, MC Carol e Elisa Lucinda

O projeto “Mulher com a Palavra – Mulheres, Poder e Resistências Culturais”, que acontece em Salvador no dia 22 de novembro, no Teatro Castro Alves, terá como convidadas MC Carol, Preta Gil e participação especial de Elisa Lucinda.

O evento, que já recebeu a cantora Elza Soares, a filosofia Márcia Tiburi e Zélia Duncan, faz parte da programação especial do Novembro Negro no TCA.

Os ingressos custam R$10 (inteira) e R$ 5 (meia) e são vendidos nas bilheterias do teatro e pela internet.

