Muitas viagens para fazer dentro do Chile

O Chile é um destino para ser apreciado aos poucos, porque é diverso, pleno em atrativos, com uma boa estrutura e muita disposição para receber o visitante. Vou sugerir algumas das muitas viagens que você pode fazer pelo Chile.

Com paisagens lindas, rica gastronomia, competente receptivo e boas opções para o lazer, o Chile pode te conquistar. A geografia chilena é de extremos.

Um país espremido entre o Oceano Pacífico e as Cordilheiras dos Andes e cuja capital, Santiago do Chile, é uma grande cidade em seu centro e principal portão de entrada para o turismo.

Sugiro que você reserve cinco dias para a capital Santiago, incluindo visitas aos vinhedos que ficam no seu entorno.

Não perca a chance de conhecer Viña Del Mar e Valparaíso. Leve na mala um sapatinho acostumado a bater perna porque o melhor destes dois destinos é você sair sem compromisso, caminhar, entrar e sair de seus becos e ruelas, sentar, curtir, beber, comer, conversar muito e aproveitar o máximo de paisagens lindas.

Em cada esquina uma surpresa: ora uma loja com uma vitrine de bom gosto; ora uma portinha que te leva para restaurantes e bares incríveis; um hostel de charme que te instiga a ficar; uma construção diferente ; ou você vira a esquina e encontra um grupo de pessoas que deu um perdido para sentir a vida devagar, com gosto, alegria e prazer de viver. O máximo!

Os cliques não param. As lentes das câmeras querem registrar tudo! Com incêndios e terremotos é natural que a vida seja uma espécie de prioridade nestes destinos. Portanto, não tenha pressa. Tenha calma e exija pouco no quesito agilidade dos serviços. Relaxe e simplesmente curta.

Em Valparaíso, o ideal é sair sem pressa e sem compromisso (Foto: Marcelo Poletto | Divulgação)

Próximo ao Porto de Valparaíso está a La Sebastiana, casa onde morou Pablo Neruda, poeta, político, diplomata, Prêmio Nobel de Literatura que não por acaso escolheu Valparaíso para viver e se inspirar em sua desejada solidão.

Rota dos vinhos

No Chile o vinho não é apenas um negócio levado a sério, mas traduz toda a cultura e filosofia de vida do povo chileno. Beber vinho é uma prática diária e comum a todos.

As variáveis são muitas. Vão desde as mais sofisticadas vinícolas que possuem uma superestrutura para receber e hospedar visitantes até as mais simples que, mesmo tímidas, não abrem mão de produtos de qualidade.

São inúmeras castas de uvas que derivam vinhos para todos os gostos, paladares e bolsos. Visitando as vinículas você vai poder conhecer e aprender sobre a relação da fruta com o vinho e suas harmonias.

O Cabernet Sauvignon é a estrela do lugar. Uma uva que resiste muito bem ao clima e adversidades da natureza chilena e que acompanha muito bem as carnes que os chilenos preparam com maestria.

Para quem tem um paladar que prefere os vinhos brancos, mais delicados, o Sauvignon Blanc chileno é um convite para o prazer e é perfeito para acompanhar os frutos do mar oferecidos com requinte e fartura na gastronomia do Chile.

É tanta informação e tanto para provar e sentir que logo a gente percebe que apenas uma viagem é quase nada para um destino como o Chile.

Para você ter uma ideia, são cerca de 15 regiões vinícolas no país com características e atrações singulares. Nada é igual. Cada lugar tem sua história. Cada vinho tem sua especificidade. Cada visita é única. Cada taça um sabor. Cada degustação tem sua cerimônia.

No Chile, o vinho não é apenas um negócio, mas uma filosofia (Foto: Marcelo Poletto | Divulgação)

Seja qual for o seu perfil de turista, o Chile vai te surpreender porque a atividade do turismo no país ganhou um ótimo padrão de excelência e toda a cadeia produtiva do setor está empenhada em envolver e cativar o visitante.

Santacruz

No Vale do Colchagua está a Vinícola Santacruz, que percebeu que muito além da excelência do vinho a atividade do turismo tem inúmeras possibilidades.

Imperdível a visita ao museu do lugar com um acervo de raridades e preciosidades que contam sobre a história, hábitos e evolução do homem.

Também o passeio no teleférico dentro da propriedade da vinícula leva para uma visão espetacular do Vale do Colchagua e a uma visita a réplicas de aldeias dos povos Mapuche, Aymara e Rapa Nui. Genial!

Agora é torcer para que a Air Europa volte a ter voos diretos de Salvador para Santiagoa.

adblock ativo