Mr. Catra morre aos 49 anos; funkeiro lutava contra câncer de estômago

Morreu na tarde deste domingo, 9, aos 49 anos, o funkeiro Mr. Catra. O artista lutava contra um câncer de estômago e estava internado no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo.

A informação foi confirmada pela assessoria do cantor, por meio de nota enviada à imprensa. "Com enorme pesar que comunicamos o falecimento do amigo e cliente Wagner Domingues Costa, o Mr. Catra, que nos deixou na tarde deste domingo, 9, em decorrência de um câncer gástrico", diz o comunicado.

Mr. Catra deixa três esposas e 32 filhos.

adblock ativo