Movimento Tropicalista é tema de palestra gratuita nos Barris

A Casa Rosada, localizada na travessa dos Barris, recebe nesta terça-feira, 5, a partir das 19h, a segunda edição do projeto “Caetanear: Outras Palavras”, com apresentação da palestra-show, ministrada pelo cantor e pesquisador Carlos Barros.

Com entrada gratuita, nesta edição, o Movimento Tropicalista será o tema do encontro, onde Carlos Barros apresentará a palestra “Enquanto seu lobo não vem: A Tropicália de Caetano e uma invenção de país”, onde fala sobre a Tropicália a partir da presença de Caetano Veloso como protagonista do movimento, apontando características marcantes e desenhos estéticos/políticos, além de mostrar uma percepção sobre influências da Tropicália em alguns outros artistas, reafirmando a relevância de Veloso para a “linha evolutiva da música brasileira”.

Entre suas falas, Carlos Barros, acompanhado do guitarrista Gabriel Barros, interpretará algumas canções deste movimento tão importante para a música do Brasil e do mundo. A ocasião também terá a participação especial de Nelson Pena.

adblock ativo