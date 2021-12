Movimento lança clipe colaborativo e propõe "abraço virtual" na Bahia

O movimento Salvador Meu Amor lança na primeira quinzena de julho um clipe e convida a população soteropolitana a refletir sobre esse novo recomeço. Com a frase “Calma, pausa pra recomeçar” na primeira estrofe da canção, interpretada por Pedro Pondé, o clipe colaborativo reúne imagens diversas de Salvador e da Bahia com depoimentos sobre recomeços.

"É um convite às pessoas para que parem, pensem e reflitam sobre esse novo recomeço Queremos engajar o maior número possível, reunir influenciadores de todos os nichos para fortalecer essa rede criativa e colaborativa, e conseguir fomentar, inclusive, outros projetos", explicou o idealizador e condutor do Salvador Meu Amor, Maurício Galvão.

O hotsite de apresentação do projeto já está disponível, juntamente com o e-mail participe@bahiaprarecomecar.com para que o público colabore enviando materiais. A música ressalta a importância da calma e respiro em momentos de dificuldades, principalmente no atual momento de pandemia e confinamento.

Além de Pondé, a cantora Clariana também gravou um trecho da música com o seu depoimento. Os artistas Antonello Veneri, Renan Benedito, Peu Fernandes, Vinícius Sapucaia e Peu Ribeiro disponibilizaram recortes visuais sobre aspectos variados da capital baiana. Além disso, estão sendo reunidas também imagens da Chapada Diamantina, Ilha dos Frades, Saubara e Morro de São Paulo.

"Nossa proposta é fazer uma espécie de mapeamento do que o baiano está desenvolvendo, construindo e recomeçando durante a quarentena. Perceber o que cada cabeça está pensando e fazendo e, a partir daí, apresentar uma colagem cartográfica de toda a Bahia com uma mensagem positiva, de afago, solidariedade e paciência. Como se pudéssemos nos dar um grande abraço virtual", enfatizou Maurício Galvão.

"A produção cultural é o que tem nos ajudado, a todos, nesse momento de tensão e incertezas. E a cultura é também força de trabalho, emprega, gira a economia, movimenta diversos setores e cadeias produtivas, então é fundamental investir em cultura, valorizar a cena local e lembrar, sempre, que a arte é ferramenta de transformação social e política", conclui Galvão.

