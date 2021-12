Movimento intenso na venda de ingressos para show do The Black Eyed Peas

O movimento foi grande no primeiro dia da venda de ingressos para o show do The Black Eyed Peas em Salvador, nesta terça-feira, 28. Fãs chegaram cedo e logo formaram filas em frente à loja reservada especialmente para a comercialização das entradas para festa, localizada no 3º Piso do Shopping Iguatemi.



De acordo com a assessoria de imprensa do grupo na capital baiana, pela tarde, a procura do público pelos convites ainda foi grande, mas não houve mais formação de filas. A expectativa é vender de 10 a 15% dos ingressos neste primeiro dia.





After Party - Além dos shows das bandas The Black Eyed Peas e Timbalada, no dia 19 de outubro, os soteropolitanos ainda poderão curtir o After Party. O evento, é uma festa oficial após o último show da noite, que contará com a participação do DJ Set e a presença de membros do grupo americano. O público também contará com o agito da Banda You.

O After Party será realizada no Unique Eventos, no Caminho das Árvores, e está programada para iniciar às 23h50. Os ingressos também estão à venda na loja The Black Eyed Peas, no Shopping Iguatemi ou pelo site www.livepass.com.br. O valor individual do evento custa R$ 400. Já os valores do After Party com os ingressos do show custam R$ 550 (Passaporte After Party + Espaço Premium), R$ 670 (Passaporte After Party + Camarote Salvador) e R$ 750 (Passaporte After Party + Espaço Golden).

Promoção - Fãs do The Black Eyed Peas podem participar de uma promoção para tentar ganhar, além de entradas para o show, acesso ao backstage, convite VIP para “after parties” e viagem com despesas de hospedagem e transporte pagas para as apresentações de Florianópolis e São Paulo, realizadas nos dias 1º e 4 de novembro, respectivamente.

A promoção é "BEP Roadie" tem como proposta mexer com as redes sociais. Segundo o regulamento, os dois concorrentes que mobilizarem mais pessoas através de sua capacidade de improviso serão convidados a disputar a vaga de BEP Roadie durante o show da banda em Porto Alegre, dia 30 de outubro.

Confira o vídeo da promoção:





Mais informações de como participar no site www.beproadie.com.br

| Serviço |



Evento: The Black Eyed Peas com a turnê The E.N.D. no Brasil

Local: Parque de Exposições de Salvador - Avenida Paralela

Dia: 19 de outubro (terça-feira)

Atração principal: Black Eyed Peas – Turnê The E.N.D.

Show de abertura: Timbalada

Abertura dos portões: 19 horas

Horário dos shows: Timbalada - às 20h30 e The Black Eyed Peas - às 22h30

Realização: Caco de Telha e Mondo Entretenimento

Classificação etária: 16 anos (de 12 a 16 anos acompanhados dos pais ou responsável legal)

Ingressos: 1º lote: R$ 50 (Pista) / R$ 250 (Espaço Premium) / R$ 350 (Camarote Salvador) / R$ 400 (Espaço Golden)



| Pontos de vendas |



Loja Black Eyed Peas - Shopping Iguatemi Salvador (3º Piso - Av. Tancredo Neves, 148, Caminho das Árvores)

Horário de Funcionamento: Segunda a sábado – 09 às 22 horas / Domingos e Feriados – 13 às 21 horas

Formas de pagamento: Dinheiro, cartões de crédito Visa, Mastercard e Amex

Observação: na loja do Iguatemi, cartões estarão disponíveis apenas a partir do dia 11/10

Site: www.livepass.com.br

Formas de pagamento: cartões de crédito Visa, Mastercard e Amex.

Call center: 4003 1527 (custo de ligação local)

Horário de Funcionamento: das 9h às 21h, de segunda-feira a sábado.

Formas de pagamento: cartões de crédito Visa, Mastercard e Amex

Observação: Os ingressos adquiridos pelo site e call center são acrescidos de taxa de conveniência de 15% (quinze por cento) sobre o valor do ingresso.

