Movimento do Beto se apresenta em Paripe e recebe o cantor Márcio Victor

O Movimento do Beto, projeto paralelo do cantor Beto Jamaica, se apresenta no dia 10 de dezembro no bairro de Paripe, na casa de show, Paripe Hall. A apresentação irá contar com show de abertura do grupo 'Só Diretoria', além da banda 'Samba e Suor', Marquinhos do Cavaco e Márcio Victor, da banda Psirico.

O repertório será composto por sucessos da banda, como o trabalho mais recente "Rosas Vermelhas", além de músicas populares que marcaram diversas gerações.

adblock ativo