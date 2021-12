O guitarrista Mou Brasil apresenta o show 'Ainda Estamos Roncando', no Theatro XVIII. O espetáculo fica em cartaz nos dias 17,24 e 31 de janeiro e encerra a temporada no dia 7 de fevereiro, às 20h . O valor do ingresso é R$ 5.



Mou tem uma sonoridade diversificada e é considerado um dos artistas mais importantes de sua geração. Em busca de um repertório universal, o guitarrista apresenta parte do seu repertório autoral, além de trazer jazz unidop aos estilos brasileiros.







| Serviço |



O quê: Show Ainda Estamos Roncando.

Onde: Theatro XVIII.

Quando: 7,24 E 31/01/2010 e 07/02/2010.

Horário: 20h.

Valor: R$5.



