Mostra Teus Heróis, Meus Heróis reúne 26 telas do alemão Martin Heinig

Olhares estáticos que questionam e ultrapassam o espectador podem ser encarados, a partir desta quinta-feira, 7, no Museu de Arte da Bahia, com a abertura, às 19 horas, da exposição "Teus Heróis, Meus Heróis", a primeira do alemão Martin Heinig no Estado.





As 26 telas a óleo retratam com cores fortes, maior ou menor teor de abstração, cabeças e faces de personagens construídos entre o devir artístico do criador e a fruição do visitante. Questionador intuitivo, pois os rostos que pinta, segundo ele, surgem de uma nebulosidade entre traços às vezes inconscientes, Heinig parece deixar que a obra se conclua, de fato, na perspectiva do apreciador.

