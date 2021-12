Mostra sobre sexualidade inclui teatro, oficinas e debates

Mais diversidade cultural nas telas dos cinemas, no palco e na vida das pessoas. Esta é a proposta da sétima edição da "Mostra Possíveis Sexualidades", que começa hoje e se estende até domingo.

O evento prioriza o debate sobre temas do universo da diversidade sexual e acontece em dois espaços: na Caixa Cultural (Centro) e no Goethe Institut (Corredor da Vitória).

Neste ano, a "Mostra Possíveis Sexualidades" aparece com a novidade de ampliar sua atuação para além do audiovisual. Com isto, entram na programação espetáculos teatrais, oficinas e mesas de debate sobre sexualidade, além dos filmes.

Uma das idealizadoras do projeto e produtora do evento à frente da Multi Planejamento Cultural, Fernanda Bezerra afirma que uma das grandes preocupações do evento é com a formação de público. "A mostra fala de possíveis sexualidades de uma maneira geral, não somente LGBT. A gente tenta formar plateia, trazer grupos de pesquisa de universidades para dentro do evento", considera.

Para ela, é preciso que a sociedade perceba que a discussão pertence a todos, muito além dos grupos LGBTs. "Queremos ampliar o debate. Se ficarmos debatendo entre nós mesmos, as mudanças não acontecem, a gente fica no gueto".

Nestes sete anos à frente do evento, ela assume que a discussão da sexualidade melhorou no país, mas as mudanças ainda não aconteceram. "Os temas estão mais na agenda, mais no dia a dia das pessoas, mas continuamos brigando pelas mesmas mudanças".

Programação

A Mostra, que tem curadoria de Rodrigo Barreto, privilegia nesta edição produções cinematográficas nacionais, como o filme "Amor Proibido", de Marcel Brum. Seu protagonista, o ator Thierry Figueira, é uma das presenças confirmadas na sessão que acontece nesta quinta-feira. Além dele, a atriz Letícia Spiller, que vem no sábado lançar nacionalmente o filme "Tudo Que Deus Criou Para Mim".

Também estão na programação "Pinta", produção comemorativa de 15 anos do grupo baiano Dimenti; o curta "Joelma", de Edson Bastos; e "Jessy", de Paula Lice, Rodrigo Luna e Ronei Jorge. Dentre os filmes estrangeiros, estão "Kidnapped for Christ", de Kate Logan, "52 Tuesdays", de Sophie Hyde, e "Gerontophilia", de Bruce La Bruce.

"Joelma", de Edson Bastos, é um dos curtas presentes (Foto: Divulgação)

As mesas de debates discutem dois temas: casamento igualitário e transgêneros. A primeira reúne o antropólogo e militante do casamento homoafetivo no Brasil João Júnior e o jornalista e ativista do casamento homoafetivo na Argentina Bruno Bimbi. A segunda apresenta João W. Nery, primeiro transexual masculino do país, e Angela Perez, assistente social do Centro de Referência e Treinamento em Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), de São Paulo.

Outra vertente da "Mostra Possíveis Sexualidades" é a da educação, expressa por meio de suas oficinas: uma de maquiagem artística com Luiz Santana e outra de performance, com Yuri Tripodi.

Musical

Nesta edição, a Mostra apresenta dois espetáculos teatrais em sua programação, ambos dirigidos por Djalma Thürler. O primeiro é "Solo Almodóvar", estrelado por Simone Brault.

O segundo é o musical "O Mundo Me Navega", criado especialmente para o evento. Baseado em canções de Maria Bethânia e Chico Buarque, o musical traz em seu elenco Duda Woyda, Mitta Lux, Rainha Loulou e Valerie O´Harah. "Pensar um show para atrizes transformistas é sempre um desafio. O universo é muito encantador", conta Thürler, diretor do musical.

