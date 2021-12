Mostra sobre Patrimônio Imaterial na Caixa Cultural

Toda a diversidade cultural brasileira registrada em um único espaço. Essa é a proposta da exposição Patrimônio Imaterial Brasileiro - A Celebração Viva da Cultura dos Povos, que terá abertura nesta quarta-feira, 17, às 19 horas, na Caixa Cultural Salvador.

Para compor a exposição, os idealizadores Fernanda Pereira, Mirna Brasil Portella e Luiz Prado tiveram peças cedidas por vários museus do país, outras compradas, além dos registros de bens imateriais feitos ao longo de 12 anos pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), órgão do Governo Federal que apoia o projeto por meio do Departamento de Bens Imateriais.

Interativo, visual e com o acesso para pessoas com deficiência, a mostra tem 31 bens imateriais distribuídos entre objetos, fotografias, músicas e sons que representam as diversas manifestações e saberes culturais do Oiapoque ao Chuí.

Diversidade à mostra

Uma das idealizadoras, Fernanda Pereira conta sobre a exposição: "É uma forma das pessoas conhecerem o Brasil pelo viés cultural", explica.

Com a proposta de evidenciar a comunhão cultural, os bens da exposição estão dispostos em círculo. "A gente quis fazer uma grande roda de saberes das nossas manifestações culturais", conta Fernanda.

São imagens, conhecimentos e manifestações culturais que representam toda a identidade brasileira. Imagens de índios, portugueses, italianos, africanos, japoneses e alemães que forma a população brasileira. E as paisagens são representadas por imagens de cidades, aldeias, cachoeiras e praias.

O visitante baiano irá ver os ingredientes do acarajé ou o barro usado para fazer a panela da moqueca, mas também conhecer o Rtixòkò, expressão artística do Povo Karajá, das regiões de Goiás e Tocantins.

Na abertura para convidados, nesta quarta-feira, 17, haverá apresentação de um grupo de samba de roda de Cachoeira.

adblock ativo