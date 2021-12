Mostra reúne registros de festas populares de Salvador

>>Clique aqui e veja todo o roteiro de exposição



As manifestações populares da capital baiana podem ser conferidas, em registros fotográficos e coletâneas multimídias, a partir desta sexta-feira, 7, em Salvador. As imagens integram a mostra “Festas Populares de Salvador”. A exposição ficará em cartaz na Galeria Solar Ferrão e na Galeria Oi Kabum!. Os dois espaços ficam localizados no Centro Histórico.



No total, foram feitos os registros de 17 manifestações populares que fazem parte do calendário de festas tradicionais da cidade, de dezembro de 2009 a setembro deste ano. A mostra reúne imagens da festa de Santa Bárbara, Conceição da Praia, Santa Luzia, Boa Viagem, Lapinha, Bonfim, Ribeira, São Lázaro, Iemanjá, Carnaval, 2 de Julho, São Roque e Cosme e Damião.





