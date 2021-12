Mostra resgata seis décadas de produção de Anna Bella Geiger

A exposição Circa MMXI chega a Salvador no dia 28 de novembro, com uma retrospectiva da carreira da artista plástica Anna Bella Geiger, e fica em cartaz no Centro Cultural Correios, no Pelourinho, até 11 de janeiro, de onde segue para Juiz de Fora, em Minas Gerais.

A mostra evidencia a variedade no uso de meios, técnicas e materiais característicos da trajetória da artistas ao expor gravuras, desenhos, pinturas, fotomontagens e vídeos produzidos nas últimas seis décadas. O objetivo é provocar a reflexão estética e explorar a fragmentação do estilo individual de Anna Bella, uma das artistas plásticas mais importantes do país.

Com intensa carreira internacional, ela recentemente fez a curadoria e orientação de artistas no HISK, na Bélgica; será homenageada em exposição em Nova York (abertura programada para 29 de novembro); e em dezembro participa da Miami Art Basel, nos EUA.

