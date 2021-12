Mostra oferece oficinas gratuitas e discute literatura no meio digital

A capital baiana recebe no dia 13 de abril, a primeira Mostra Literária de Salvador, evento que tem como objetivo discutir, através de uma roda de conversa, os modos de literatura tradicional e no meio digital, além de contar com oficinas gratuitas de escrita criativa, criação literária, contação de histórias e HQ.

A mostra reúne escritores e influenciadores digitais locais e nacionais. Entre os nacionais estão Pedro Duarte, jornalista, editor-chefe do site Jovem Nerd e autor de Tony Moon; Ian Fraser, autor da Saga Araruama e Iris Figueiredo, autora de livros como 'Dividindo Mel', 'Confissões On-line: Bastidores da minha vida virtual', 'Entre o real e o virtual' e 'Céu sem estrelas'.

Já entre os convidados locais, estão os blogueiros e influenciadores, Renata Pinheiro, do Digaí leitores, e Alexandre Ribeiro, do "Outro garoto lendo".

O evento prevê ainda feira de livros e sessão de fotos e autógrafos com autores. As inscrições gratuitas podem ser realizadas através do site do evento.

adblock ativo