Mostra em SP homenageia Tim Burton com filmes e cursos

Os fãs de Tim Burton têm bons motivos para comemorar. A partir do próximo dia 7 de outubro, até fevereiro de 2015, a mostra O Estranho Cinema de Tim Burton vai exibir 16 filmes do diretor americano, além de promover três cursos. Com entrada gratuita, as sessões serão realizadas semanalmente às 20h, no Sesc Santana, na zona norte da capital paulista.

Batman, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e Edward Mãos de Tesoura são alguns dos principais destaques. A programação conta ainda com Os Fantasmas se Divertem, Ed Wood, Sweenet Todd e O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet.

O cineasta Tim Burton é considerado um dos mais inovadores e criativos da atualidade. Seus filmes são caracterizados pela melancolia, humor ácido e ousadia nas apresentações das narrativas.

O curso, ministrado por Luis Carlos Pavam e Careimi Ludwig Assmann acontecerá às quintas, 19h30, entre 27 de novembro e 11 de dezembro. A oficina de stop motion, ministrada por Luis Lopes Filho, será realizada nos dias 11 de outubro e 20 de novembro, sábados, às 15h.

Veja a programação completa:

7 de outubro

"Os Fantasmas Se Divertem" (1988)

21 de outubro

"Batman" (1989)

28 de outubro

"Ed Wood" (1996)

4 de novembro

"Marte Ataca!" (1996)

11 de novembro

"A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça" (2000)

18 de novembro

"Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas" (2003)

25 de novembro

"A Noiva Cadáver" (2005)

2 de dezembro

"A Fantástica Fábrica de Chocolate" (2005)

9 de dezembro

"Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet" (2008)

13 de janeiro

"As Grandes Aventuras de Pee-Wee" (1985)

20 de janeiro

"Sombras da Noite" (2012)

27 de janeiro

"Frankenweenie" (2012)

3 de fevereiro

"Batman - O Retorno" (1991)

Cine Concerto

14 de outubro

"Edward mãos de tesoura" (1990), com Coletivo Abaetetuba

16 de dezembro

"O Estranho Mundo de Jack" (1993), com Trupe Chá de Boldo

10 de fevereiro

"Alice no País das Maravilhas" (2010), com GEM e Naná Vasconcelos

