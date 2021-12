Mostra de animação oferece curso e oficina de mangá

A obra de três representativos cineastas japoneses é destaque de hoje a domingo na Caixa Cultural Salvador com a mostra O Universo de Miyazaki, Otomo e Kon.



A programação vai exibir 18 animações, incluindo filmes que não entraram no circuito de cinema brasileiro, com ingressos a R$ 4. O evento também promove gratuitamente ao longo da semana um curso sobre a obra de Hayao Miyazaki e uma oficina de mangá (ambos já estão com inscrições esgotadas).



Ainda há disponibilidade para o debate Miyazaki, Otomo e Kon: Clássicos ou Transgressores?, que reúne sábado, às 18 horas, o professor e pesquisador Daniel Pinna e o ilustrador Silvio Ribeiro.



O evento propõe um mergulho no mundo das animações japonesas, visando atrair tanto aficionados pela temática quanto cinéfilos a fim de explorarem um mundo desconhecido.



Realizado no Rio de Janeiro em 2011, O Universo de Miyazaki, Otomo e Kon agora ganha itinerância pelo País.



"A maior parte do público que participou da mostra no Rio não estava habituada com a animação, muito menos a japonesa. Foi muito boa a receptividade do cinéfilo que foi conhecer essas cinematografias e não sabia que existiam obras dessa profundidade", afirma o diretor de cinema de animação Jansen Raveira, um dos curadores do evento.



Segundo ele, o que marca os longas-metragens de Hayao Miyazaki, Katsuhiro Otomo e Satoshi Kon é o refinamento nas produções, que se diferem das séries para a TV e temáticas fora do convencional industrial.



"Os três diretores têm temáticas próprias e autênticas, além de técnicas mais apuradas. A gente levanta o conceito de que eles são clássicos por utilizarem técnicas clássicas de animação dos anos 40, mas ao mesmo tempo transgridem o mercado japonês de animação", diz Riveira.



Miyazaki



A programação destaca as produções de Hayao Miyazaki, cineasta que já ameaçou encerrar sua carreira diversas vezes, sempre retornando em seguida com mais um trabalho. O diretor ganhou o Oscar de melhor longa-metragem animado em 2003, com A Viagem de Chihiro.



"Miyazaki ficou conhecido por causa do Oscar, mas pouca gente teve acesso à filmografia dele", justifica Jansen Raveira. Ele ministra o curso O Universo de Hayao Miyazaki, em parceria com Janete Oliveira, professora de língua japonesa e pesquisadora da obra do cineasta.



"Miyazaki é muito importante para o cinema de animação mundial. Tem uma mitologia muito forte na obra dele. Mexe com emoções muito japonesas, como a questão da guerra, mas trata de temas universais, como a natureza", defende Janete Oliveira.



Público adulto



Apesar de no Brasil ainda serem frequentemente associados a temáticas infantis, a maioria dos filmes da programação é destinada ao público adulto.



"Menos de 40% dos filmes têm alguma temática próxima do infantil. Os filmes do Kon e do Otomo são todos adultos. Até mesmo Miyasaki, que trabalha com algumas fábulas, tem uma abordagem do mundo infantil muito peculiar, com situações extremamente fortes que esmiuçam as nuances humanas", explica Jansen Raveira.



O Universo de Miyazaki, Otomo e Kon / De hoje a domingo / Caixa Cultural Salvador / Carlos Gomes / Filmes: R$ 4; oficina, curso e debate: gratuitos

