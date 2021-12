Moska lança DVD e planeja show multimídia

O sonho de Paulinho (muito antes de ser Moska) era viver sob o céu estrelado da lona do circo. Queria domar leões, pular corajosamente no trapézio, fazer graça para a plateia gargalhar. Não é que em seu trabalho mais novo, o DVD Muito Pouco Para Todos, ele não faça música. Ele faz. Mas vai além.

O trabalho comemora 20 anos de carreira do músico. Na metade do caminho, entretanto, ele saiu da gravadora, depois de decidir que queria ser um artista não-especializado, como ele mesmo define.

"Sem dúvida, os últimos dez anos me deram muito mais alegrias, diversidade, liberdade, felicidade e realizações. De alguma maneira, toquei mais na rádio, fiz mais shows, e vendi mais discos. Claro que sem os dez primeiros anos não seriam possíveis esses outros dez. Aprendi como tinha que trabalhar", ele conta.

Muito mais do que a coletânea dos sucessos de Moska, o DVD expressa a vontade do artista de invadir o palco com expressões que vão além da música. O show, que foi gravado no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, acontece a partir de uma série de videoclipes que vão acompanhando as canções.

Desenhos de seu filho e imagens de ultrassom também aparecem no show para completar o sentido das canções. Dentre as faixas que estão presentes no novo trabalho estão hits de Moska, como Muito Pouco, Pensando em Você, Um Móbile no Furacão, A Seta e o Alvo e Namora Comigo. Só por estes exemplos o leitor pode ter certeza: sim, este é um DVD de amor. "Tudo que eu faço tem amor como princípio, meio e fim", ele revela.

Falando nisso, Moska se apressa em contar que os primeiros versos de A Seta e o Alvo são o que melhor o define: "Eu falo de amor à vida/ Você, de medo da morte".

Ele explica: "O início dela define muito bem o artista que eu quero ser. Não quero morrer, mas não tenho medo da morte, porque é ele que faz com que as pessoas não sejam livres. Quando se tem medo da morte, ele vira o regente de sua vida, e você acaba tolhindo sua liberdade".

Diverso

Moska conta que desde sempre nutriu interesse pela diversidade: na infância, era um empolgado colecionador de tudo quanto é coisa, de tampinhas de garrafa a maços de cigarro. "Percebi que o Brasil era assim, diverso. Me senti muito brasileiro e contemporâneo, e fui cada vez mais alimentando o desejo de ser um artista assim".

Há dez anos, quando optou por deixar a gravadora, Moska decidiu se dedicar ao que queria: tudo. "Voltei a fazer cinema, aprendi a fotografar, fui convidado para apresentar o programa Zoombido, no Canal Brasil, comecei uma carreira na América do Sul".

Do tempo em que esteve percorrendo os países latinos, Moska apresenta no DVD o cantor argentino Kevin Johansen, parceiro em faixas como Oh My Love, My Love, A Idade do Céu e Waiting For The Sun to Shine. "Deve partir do Brasil a atitude e abraçar a América do Sul. Somos o país do abraço. Temos que abraçar a América Latina e depois o mundo inteiro".

Quebra-cabeça

As ideias, que antes eram anotadas num caderninho, passaram a ser guardadas no iPad. "Compor, para mim, é como um quebra-cabeça. Está tudo embaralhado na mesa e você vai encontrando as pecinhas que encaixam. Tento fazer isso me obrigando a rimar e a ter um refrão, um auge, uma explosão".

Isto porque Moska se considera um filho da canção, herança dos tempos de infância em que ficava ouvindo rádio, encantado com o fato de não saber qual seria a próxima música. "Me viciei nisso de canção, não tenho ambição musical de fazer diferente. Às vezes eu experimento, mas acabo voltando para a simplicidade, para o refrão", ele conta.

Por essa razão, é assim que o artista se assume, como um compositor de canções. "A canção é quase que um amigo, é como se sentasse ao lado de uma pessoa, batesse um papo rápido e ela dissesse coisas bonitas ao pé do ouvido. Ela te pega em três minutos".

Para o futuro, Paulinho Moska projeta ainda mais diversidade. "Sonho com um espetáculo que seja uma mistura de cinema, teatro, poesia, música, festa e dança. Espero estar caminhando para fazer alguma coisa que não tenha classificação. Que ao mesmo tempo seja bom, acessível, compreensível, compartilhado, que as pessoas gostem e reconheçam suas próprias vidas como um campo de experimentação".

Moska ainda não tem previsão de apresentar o novo trabalho em Salvador, mas a vontade existe. "Sou filho da Bahia, minha mãe é baiana. Amanhã mesmo vou cozinhar uma moqueca de camarão aqui em casa, vem o pessoal todo daí pra comer", ele avisa, rindo.

