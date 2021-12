Moska e seus violões preferidos em shows no TCA e Camaçari

"Eu adoro banda, músicos, mas nada supera a intimidade de estar sozinho com o público", fala com entusiasmo Paulinho Moska dos shows de voz e violão. Ou melhor, violões, no plural. É esse o formato do espetáculo Violoz, que o cantor e compositor carioca, de sangue baiano, apresenta em Salvador no próximo domingo, 20, às 20h, no Teatro Castro Alves, e sábado, 19, às 19h, no Teatro do Saber, em Camaçari.

À primeira vista, esse tipo de show parece simples, pois, em geral, é necessário apenas que o músico se acomode diante do microfone e comece a destilar as suas canções do jeito que foram elaboradas. Mas, em Violoz, as coisas funcionam um pouco diferentes.

"É um espetáculo, com troca de figurino e cenário. É a primeira vez que saio em turnê com tantos instrumentos. E cada um tem uma atmosfera própria, é muito mais dinâmico. E cansa mais também", revela Moska.

Cordas variadas

Isso porque, ao todo, são quatro violões: um com cordas de nylon, outro com cordas de aço, um barítono (com afinação em Si) e, por último, um híbrido de guitarra e violão. Além deles, Moska ainda toca ukelelê. Ao longo da apresentação, de acordo o bloco de músicas, ele vai mudando de instrumento.

"No Violoz tenho cinco movimentos, um para cada instrumento. Canto em média cinco canções com cada violão e não repito nenhum. É como um livro em que os instrumentos são capítulos. Tem uma ordem que faz um sentido para mim".

O repertório é composto pelas músicas de Moska de maior sucesso, como Pensando em Você, A Idade do Céu, Último Dia e A Seta e o Alvo. Ou seja, um apanhado da sólida carreira do artista. Também fazem parte do roteiro duas faixas que integram o álbum Loucura Total (2015), em parceria com o cantor e compositor argentino Fito Paez. São elas Hermanos e Filhos do Amor.

A canção homônima ao disco com Paez, que foi elaborada em território baiano, deve ser incluída no setlist, embora ainda não tenha sido tocada na turnê Violoz. "Cantá-la na Bahia tem um sentido muito especial, já que ela foi composta por mim e pelo Fito em Trancoso enquanto escutávamos Caymmi, Gil, Caetano, comendo moqueca na beira da praia", conta.

As temporadas de férias na Bahia, aliás, são recorrentes na vida de Moska, pois parte de sua família vive no Estado. Portanto, o gostinho é sempre especial, sabor de pimenta e dendê: "quando chego corro logo para uma barraca de acarajé, devoro uns dois".

E não é só de ano em ano que os temperos baianos figuram na sua cozinha. Quando está no Rio de Janeiro, a comilança também rola solta na casa de Moska.

"Cozinho moqueca para minha família e amigos no Rio de Janeiro. Na Bahia é meu irmão Luiz Humberto o mestre cuca, ele que me ensina todos os truques. Minha especialidade agora é a moqueca de quiabo com ovo e camarão seco".

Essa ligação de paladar com a Bahia, no entanto, tem raizes mais profundas. O cantor e compositor faz questão de ressaltar a sua forte identificação com a terra de origem dos seus familiares.

"Cada vez mais consigo entender minha relação com a Bahia, que foi sempre muito verdadeira e intensa, mas que nos últimos anos tem se revelado cada vez mais presente e fundamental. Nasci e cresci no Rio de Janeiro, mas meu DNA é baiano, meu sangue é baiano. E um dia terei que voltar pra casa".

adblock ativo