Mosiah recebe Adão Negro em primeiro ensaio no Tom do Sabor

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

A banda de reggae Mosiah incia sua temporada de ensaios no restaurante Tom do Sabor e abre a noite com participação especial da Adão Negro, Tenison Del Rey e Peu Del Rey. As apresentações do grupo acontecerão todas as sextas-feiras do mês de janeiro, começando neste dia 7, a partir das 22h.



O Adão Negro vai participar da festa cantando grandes sucessos como “Anjo Bom” e “Vence Tudo”, mas também vão levar novidades do CD “Mais Forte”, lançado recentemente.



Já a Mosiah, que está em fase pré-lançamento do seu novo disco, apresentará músicas do novo trabalho e também canções que marcam a trajetória do grupo como as conhecidas “Reggae Mandinga”, “Dor e Desejo” e “Primeiro Passo”, além de interpretarem músicas de Bob Marley, Edson Gomes, Cidade Negra, entre outros.

adblock ativo