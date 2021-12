Morte de B.B. King é investigada como homicídio

A morte do rei do blues B.B. King será investigada como homicídio, informou nesta segunda-feira o departamento de medicina legal do Estado de Nevada, oeste dos Estados Unidos.

O músico faleceu no dia 14 de maio passado, aos 89 anos, em Las Vegas, onde residia após anos de intensas turnês.

Duas das filhas de King - Karen Williams e Patty King - afirmam que o músico foi envenenado por seu agente, Laverne Toney, segundo o site Eonline.

Karen e Patty acreditam que King "foi envenenado, que administraram substâncias para provocar sua morte prematura", e solicitam "uma investigação formal sobre este assunto", segundo o site.

Toney, que administra a herança de King, rejeitou a acusação: "estão fazendo denúncias o tempo todo, isto não é novo".

O corpo de medicina legal publicou no Twitter que realizará uma autopsia, cujo resultado exigirá entre seis e oito semanas.

A imprensa local anunciou que o funeral de King em Memphis foi adiado à espera dos resultados da autopsia.

King, dono da famosa guitarra "Lucille", estava hospitalizado desde o final de abril e teria morrido de desidratação resultante de uma diabetes diagnosticada há 30 anos. Além disso, o músico sofria de hipertensão.

Nascido em 16 de setembro de 1925 em Itta Bena, perto de Indianola, King teve de lidar com uma infância semelhante à de milhares de crianças negras: trabalhar como lavrador em grandes plantações de algodão no sul segregacionista.

