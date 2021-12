Morre Sam Simon, produtor e cocriador de Os Simpsons

O roteirista e produtor Sam Simon, cocriador da popular série Os Simpsons, morreu aos 59 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos, vítima de um câncer colorretal, confirmou nesta segunda-feira a Fundação Sam Simon, organização criada por ele para o cuidar de cachorros.

Simon morreu no domingo, três anos após ser diagnosticado com câncer terminal, momento no qual decidiu dedicar o tempo que lhe restava à proteção dos animais.

"É com muita tristeza que informamos que Sam Simon faleceu. Sentiremos saudades e, em sua honra, continuaremos com sua visão para iluminar nosso trabalho na Fundação Sam Simon", informou a organização no Facebook.

Simon criou Os Simpsons em 1989, junto com Matt Groening e James L.Brooks, e deixou a série em 1993, embora tenha mantido o título de produtor executivo.

Ao longo de sua carreira ganhou nove prêmios Emmy e também foi roteirista e produtor de programas como "Táxi", "Cheers".

Sua vida será mostrada em um documentário da emissora americana "Fusion", que registrou a reta final da vida de Simon, nascido no dia 6 de junho de 1955, na Califórnia.

