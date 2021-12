Morre Rogério Duarte, um dos mentores do Tropicalismo

Considerado um dos mentores do Tropicalismo, o designer, músico e poeta baiano Rogério Duarte morreu, aos 77 anos, na noite desta quarta-feira, 14, no Hospital Santa Lúcia, em Brasília, vítima de câncer ósseo e no fígado. Ele estava internado na unidade hospitalar há quase dois meses.

Duarte foi autor de vários cartazes para clássicos do cinema nacional. Seu trabalho mais célebre foi para "Deus e o Diabo na Terra do Sol", de Glauber Rocha. Nas artes visuais, ganhou notoriedade em capas marcantes de discos nos anos 1960 e 1970, como "Cantar", de Gal Costa, "4", de Jorge Mautner, "Lugar Comum", de João Donato, além dos primeiros LPs de Gilberto Gil e Caetano Veloso.

Ele ainda ficou conhecido por ter sido mentor intelectual de Zé Celso Martinez Corrêa, Hélio Oiticica e Torquato Neto.

O artista foi um dos primeiros a denunciar publicamente a tortura no regime militar. Como retaliação do governo na época, Rogério foi preso juntamente com seu irmão Ronaldo. O caso mobilizou artistas e ganhou ampla repercussão nacional após o jornal carioca "Correio da Manhã" publicar uma carta coletiva pedindo a libertação dos "Irmãos Duarte".

