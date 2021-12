Morre o quadrinista baiano Antônio Cedraz

Morreu na manhã desta quinta-feira, 11, em Salvador, o quadrinista baiano Antônio Cedraz, 69 anos, autor da Turma do Xaxado. Ele, que era colaborador de A TARDE, estava internado no Hospital Português desde o dia 31 de agosto por conta de complicações no tratamento de um câncer no intestino.

Antônio Cedraz deixa a mulher Lucineide Cedraz e três filhos. O corpo de Cedraz será cremado às 16h30, no cemitério Jardim da Saudade, em Brotas.

Natural do município de Miguel Calmon (a 367 quilômetros de Salvador), o quadrinista criou vários personagens e teve seus trabalhos publicados nos principais jornais de Salvador, como no Caderno 2+ de A TARDE. Além disso, seu trabalho também teve visibilidade fora da Bahia por meio de revistas lançadas por editoras em outros estados no Brasil, em Portugal e em Cuba.

Por conta do seu traço marcante, ele também ganhou prêmios e menções honrosas em concursos e exposições. Os prêmios que se destacam são o troféu como destaque no 2º Encontro Nacional de Histórias em Quadrinhos, em Araxá (MG), em 1989, e quatro troféus HQ MIX (1999, 2001, 2002 e 2003), além do Prêmio Ângelo Agostini de "Mestre do Quadrinho Nacional".

A 9ª edição do FIQ - Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte tinha informado, antes da morte do quadrinista, que ele seria o homenageado do evento de 2015.

Infância no interior

Apesar de passar a infância em Miguel Calmon, Antônio Luiz Ramos Cedraz passou boa parte da vida em outra cidade baiana, Jacobina, onde formou-se como professor primário. Por lá também, ele começou a ter intimidade com as histórias em quadrinhos.

Para se aprofundar ainda mais nesta arte, ele saiu do interior rumo à capital baiana, onde morava atualmente e produzia suas tirinhas que valorizam a cultura nordestina.

Os leitores de A TARDE podiam acompanhar seus traços no Caderno 2+. Nesta quinta, a história de Xaxado foi publicada e outras mais serão divulgadas no jornal até o final do mês.





Bem-humorado e gentil, Cedraz dava palestra em bibliotecas na Bahia para os apaixonados por seus personagens, principalmente Xaxado, neto de cangaceiro que vivia com o bando de Lampião.

Em vídeo, Cedraz explica processo de construção de personagens

Da Redação Morre o quadrinista baiano Antônio Cedraz

adblock ativo