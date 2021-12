Morre o poeta Ildásio Tavares

O poeta Ildásio Tavares, 70 anos, faleceu às 17h deste domingo, 31. Ele estava internado no Hospital Jorge Valente, em Salvador, desde o dia 27 deste mês. Tavares sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O sepultamento será às 16 horas, no cemitério do Campo Santo.

Natural da Fazenda São Carlos, hoje cidade de Gongogi, na Bahia, em 1962 se formou em Direito, pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e, em 1969, se formou em Letras também pela UFBA, seguindo carreira como professor de Literatura. Foi tradutor e professor de inglês e literatura americana durante 19 anos.





Além de poeta, contista e professor, Tavares também compôs músicas, algumas delas gravadas por Maria Bethânia, Alcione, Vinícius e Toquinho e Nelson Gonçalves. Ildázio Tavares se inspirou nas questões sociais para escrever. Publicou 42 livros, sendo destes, 15 de poesias.

Ao longo de sua trajetória, Tavares recebeu uma série de prêmios e títulos por seu trabalho como tradutor, ensaísta e poeta. Foi o autor da ópera afro-brasileira “Lídia de Oxum”, levada às margens da Lagoa do Abaeté, em Salvador, para um público de cerca de 30 mil expectadores.

Ildásio Tavares teve três filhos, o administrador de empresas Josias Marques, o radialista Ildásio Tavares Jr. e o diretor teatral Gil Vicente.

