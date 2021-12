Morre o pai do cantor Zeca Pagodinho, aos 87 anos

O cantor Zeca Pagodinho perdeu o pai na madrugada desta sexta-feira, 6, no Rio de Janeiro. Jessé Gomes da Silva morreu aos 87 anos, devido a uma insuficiência cardíaca. Ele estava internado na Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul da cidade. A notícia foi divulgada nas redes sociais do cantor.

"É com muito pesar que informamos que Seu Jessé Gomes da Silva, patriarca da Família Pagodinho, faleceu na madrugada de hoje de insuficiência cardíaca. Todo o nosso carinho, pesar e sentimentos para toda a família", dizia a noto oficial.

A neta de seu Jessé e filha de Zeca, Eliza Piquet, usou o seu perfil no Instagram para compartilhar um texto em homenagem ao avô. Confira:

"Vovô, nesses últimos dias não tivemos contato... Mas quero que você leve como recordação as coisas mais lindas. O amor que a sua família sente por você, o carinho que seus amigos também sentiam. O senhor sempre foi um homem forte, sábio e amigo. Era de poucas palavras, mas quando mexia esse bigode... Falava o que era correto e necessário e todos os filhos se calavam diante de sua fala. Quero, meu querido avô, que descanse em paz e que os anjos do céu te guardem e te iluminem. Nossas orações serão intensas e de muita saudade, mas será lembrado com muito amor e alegria em nossos corações! Descanse em paz. Amém!!".



Essa é a segunda perda na família do cantor este ano. Em janeiro, Zeca a morte do filho mais velho, Elias Gabriel, aos 28 anos, deixou o cantor muito abatido. Ele morreu em decorrência de complicações pneumológicas.

