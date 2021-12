Morre o escritor Umberto Eco aos 84 anos

O escritor e ensaísta italiano Umberto Eco faleceu nesta sexta-feira, 19, aos 84 anos. A notícia foi publicada pelo "La Repubblica", mas a causa da morte não foi revelada.

Autor de importantes obras como O Nome da Rosa, O Pêndulo de Foucault, Não Contem Com o Fim do Livro, escrito com Jean-Claude Carrière, e O Cemitério de Praga, Umberto Eco era também filósofo, linguista e bibliófilo.

Umberto Eco nasceu em Alexandria, no dia 5 de janeiro de 1932. Ele também se destacou como semiólogo, tendo sido titular da cadeira de Semiótica da Universidade de Bolonha, uma referência na área. Seu último livro Número Zero, publicado em 2015, era uma crítica à imprensa.

