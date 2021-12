Morre o escritor Elmore Leonard , criador de 'Jackie Brown'

O escritor best-seller norte-americano Elmore Leonard morreu nesta terça-feira, aos 87 anos, após ter sofrido um derrame no mês passado, informou a página do escritor na internet.

"Elmore morreu esta manhã, às 7h15 em casa, cercado por sua amada família", diz o comunicado no site elmoreleonard.com.

O escritor do gênero policial escreveu mais de 45 livros, incluindo best-sellers como "Get Shorty", "Out of Sight" e "3:10 to Yuma". Muitos de seus livros foram transformados em filmes de sucesso de Hollywood.

O publicitário que virou escritor sofreu um acidente vascular cerebral em 29 de julho.

