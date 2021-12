Morre o coreógrafo Carlos Moraes, um dos fundadores do BTCA

O professor e coreógrafo gaúcho Carlos Moraes, um dos responsáveis pela profissionalização e excelência artística da dança na Bahia, morreu nesta sexta-feira, 3, aos 79 anos, em Salvador.

Moraes foi um dos fundadores do Balé Teatro Castro Alves (BTCA), a principal companhia pública do estado, com reconhecimento nacional e internacional. Bailarino e coreógrafo, Carlos Moraes teve uma trajetória artística marcante, passando por companhias de expressão, tanto no Brasil como em outros centros importantes da dança no país. Entre os grupos destacam-se o Balé da Cidade de São Paulo e o Balé do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Ele trabalhou, ainda, como coreógrafo da TV Excelsior (1963), Rede Globo (1965) e Rede Tupi (1970). Também atuou no grupo Vivabahia (1971) e no Ballet Cisne Negro (1986).

Entre as honrarias recebidas como forma de reconhecimento do trabalho como coreógrafo e empreendedor cultural recebeu,e em 1998, a medalha de honra ao mérito do governo baiano.

A causa da morte não foi divulgada, mas a saúde de Moraes já andava debilitada há muitos meses.

