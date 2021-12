Morreu ontem, 12, aos 69 anos, o compositor inglês John Taverner. Segundo comunicado distribuído por sua gravadora, ele teve uma "morte pacífica, em casa" - a causa não foi divulgada. Autor de obras como The Protecting Veil e Prayer of the Heart (veja vídeo), escrita para a cantora Björk, ele foi um dos mais populares compositores eruditos de sua geração. A espiritualidade foi um dos eixos de sua criação ao longo de toda a carreira - nos anos 1970, ele se uniu à Igreja Ortodoxa Russa e, décadas depois, quando deixou a religião, flertou com o hinduísmo e o islamismo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Morre o compositor inglês John Taverner

