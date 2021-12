Morre o cantor Miltinho, aos 86 anos

O cantor Miltinho, intérprete de sucesso de clássicos dos anos 1960, morreu no domingo, 7, aos 86 anos, no Rio. O cantor sofreu uma parada cardíaca no Hospital do Amparo, na zona norte da cidade. Ele estava internado há dois meses com problemas pulmonares.

Integrante do célebre quarteto MPB-4, interpretou clássicos da segunda metade do século: "Palhaçada", "Mulata Assanhada", "Eu Quero um Samba", "Só Vou de Mulher", e a lista continua. O velório será realizado nesta segunda-feira, até às 17h, no Memorial do Carmo, zona portuária do Rio. Ele deixa três filhos e cinco netos.

Em 2008, quando do lançamento do filme "No Tempo de Miltinho", do diretor André Weller, o cantor, já então com mais de 60 anos de carreira, disse ao Estado: "Meu tempo é agora. Se continuo cantando até hoje, é porque sou daquele tempo e do tempo de hoje".

