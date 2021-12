Morre o cantor Joe Cocker aos 70 anos

Joe Cocker, o lendário cantor britânico de blues e rock, intérprete de sucessos como "You Are So Beautiful", morreu aos 70 anos, informou seu agente nesta segunda-feira.

Nascido em Sheffield, cidade industrial do norte da Inglaterra, Joe Cocker morreu na noite de domingo nos Estados Unidos. Ele foi, "sem dúvida, o maior cantor de rock e soul já saído da Grã-Bretanha", informou seu agente, Barrie Marshall, em um comunicado.

Cocker ganhou fama nos anos 1960, graças à celebrada versão de "With a Little Help From My Friends", uma canção dos Beatles que o britânico interpretou com sua característica voz rouca no festival de Woodstock, em agosto de 1969.

Ringo Starr, ex-baterista dos "Fab Four", homenageou o compatriota com um post no microblog Twitter, onde escreveu: "Adeus e que Deus abençoe Joe Cocker é o desejo de um de seus amigos. Paz e amor".

Entre os maiores sucessos da carreira de Cocker estão "Night Calls" e "Up Where We Belong", um dueto com Jennifer Warnes, que fez parte da trilha sonora do filme "A Força do Destino" (1982). Também é famosa sua interpretação de "You Can Leave Your Hat On", tema principal do filme "Nove e meia semanas de amor" (1986).

Relembre a interpretação do cantor em Woodstock:

