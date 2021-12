Morre o cantor e compositor baiano Bruno Nunes

O cantor, guitarrista e compositor Bruno Nunes, morreu na manhã deste domingo, 3, por volta das 5 horas, após uma parada cardíaca. O artista, um dos nomes atuantes do rock baiano, morreu em casa, após diversas tentativas de ressuscitação.

O sepultamento foi realizado às 17 horas deste domingo, no Cemitério Jardim da Saudade. Ele deixa uma filha de 13 anos.

Entre seus trabalhos, Bruno compôs trilhas para filmes importantes, como "Uma Avenida Chamada Brasil", de Octávio Bezerra, "Halting The Fires", da BBC, "The Life Liability" e "A Dívida da Vida", do Channel 4 - Londres. Para televisão, compôs as aberturas da minissérie, "Sex Appeal" (Rede Globo), e do programa "Pesca e Companhia" (SBT), além de temas para a novela, "Champanhe" (Rede Globo), e para o especial, "Plunct Plact Zoom 2", além de cantar no filme, "O Trapalhão na Arca de Noé".

Bruno também foi responsável por criar o Trio do Rock, que completou 10 anos no Carnaval deste ano, com apresentação no Circuito Dodô (Barra/Ondina), e da Escuna Elétrica (versão marítima do trio elétrico).



Bruno valorizava o rock dos anos 80 e participou de diversos projetos do gênero em Salvador, alguns deles ao lado de Armandinho Macedo, George Israel, do Kid Abelha, Keko Pires, Oyama Bittencourt, Lalinho, entre muitos outros. Fora do país, marcou presença em muitas edições do Festival de Montreux, na Suíça, e outros festivais da Europa.



