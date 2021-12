O cantor e sanfoneiro José Domingos de Moraes, o Dominguinhos, faleceu na noite desta terça-feira, 23, no Hospital Sírio-Libanês. Ele lutava há seis anos contra um câncer de pulmão e estava internado desde janeiro. De acordo com o hospital, ele morreu às 18h, em decorrência de complicações infecciosas e cardíacas.

Dominguinho nasceu em Garanhuns no dia 12 de fevereiro de 1941. Começou a tocar sanfona de oito baixos ainda criança, no grupo Os Três Pinguins, formado com mais dois irmãos. No grupo também tocava triângulo.

Em 1964, lançou o primeiro álbum da carreira, "Fim de Festa". Em 1975, gravou um dos maiores sucessos, "Eu Só quero um Xodó", que ganhou versões em outros idiomas. O sanfoneiro fez parceria com Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Elba Ramalho, dentre outros.

Em 2002, Dominguinhos ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum Regional por "Chegando Mansinho". Oito anos depois foi homenageado no Prêmio Shell de Música.

<GALERIA ID=18516/>

Gonzagão - O sanfoneiro teve uma grande amizade com Luiz Gonzaga, que considerava um mestre. Em entrevista ao IG, em 2011, ele explicou como conheceu o rei do baião. "Conheci Gonzaga até sem saber quem era. Eu tinha oito anos, não sabia quem era artista nenhum. Eu e meus irmãos tocávamos na porta do hotel em que ele ficou. Eu tocava pandeiro. Botaram a gente pra tocar lá pro homem. Ele nos deu o endereço dele no Rio, nos deu dinheiro. Passados alguns anos, meu pai um dia se cansou de Garanhuns, pegamos um caminhão pau-de-arara, 11 dias de viagem, e fomos bater em Nilópolis (RJ). Aí eu tinha 13 anos. Ficamos em Nilópolis a vida toda, ali casei e tive família. Gonzaga deu uma sanfona para meu pai na mesma hora em que chegamos. Pronto, ficou nosso amigo e me protegendo".

Assista algumas performances de Dominguinhos

Da redação Morre o cantor Dominguinhos aos 72 anos

Da redação Morre o cantor Dominguinhos aos 72 anos

Da redação Morre o cantor Dominguinhos aos 72 anos

adblock ativo