Morre o ator Nelson Xavier aos 75 anos

O ator Nelson Xavier morreu na noite desta terça-feira, 9, aos 75 anos, em Uberlândia, em Minas Gerais. A notícia foi divulgada pela filha dele, Tereza Villella Xavier, no Facebook.

"Lamento informar a quem possa interessar que meu pai, Nelson Xavier, faleceu esta noite em Uberlândia. Seu corpo será transferido, celebrado e cremado no Rio de Janeiro em cemitério ainda não determinado. Agradeço desde já as mensagens de apoio. Ele virou um planeta! Estrela ele já era. Fez tudo o que quis, do jeito que quis e da sua melhor maneira possível, sempre", disse.

Nelson Xavier fez um tratamento contra o câncer de próstata em 2004. A revelação foi feita por ele em 2014, durante o Festival de Gramado, quando afirmou que estava livre da doença.

O ator iniciou carreira no teatro com peças como "Eles Não Usam Black-tie" (1958), "Chapetuba Futebol Clube" (1959), "Gente como a Gente" (1959) e "Julgamento em Novo Sol" (1962). No cinema, ele atuou em "O ABC do Amor" (1967), "Os Deuses e os Mortos (1970), "É Simonal" (1970), "Dona Flor e seus Dois Maridos" (1976), e "A Queda" (1978), que lhe garantiu um Urso de Prata no Festival de Berlim.

Nelson também interpretou Chico Xavier no cinema em 2011. Ele considerou esse seu melhor papel. Ele também fez carreira na televisão com personagens em diversas novelas, como "Pedra sobre Pedra" (1992), "Irmãos Coragem", (1995), "Salsa e Merengue" (1996), "O Cravo e a Rosa" (2000), "A Favorita" (2008), "Joia Rara" (2013) e "Babilônia" (2015).

Ele deixa mulher e quatro filhos.

adblock ativo